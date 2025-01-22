انت الان تتابع خبر استقالة رئيس برلمان كردستان "المؤقت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُعزى ذلك إلى غياب الأحزاب السياسية الكبرى، المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول مصير العملية البرلمانية في الإقليم.وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الاستقالة تعكس حجم الخلافات السياسية المستمرة بين الأطراف الرئيسية في الإقليم، والتي ألقت بظلالها على عمل البرلمان".

وأضاف المصدر، أنه "رغم الدعوات المتكررة للوحدة والالتزام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، إلا أن الخلافات حول ملفات سياسية داخلية وأخرى إدارية لا تزال تحول دون إيجاد توافق مشترك".

