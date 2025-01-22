احذري الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب غسل الشعر في الكوافير.. أعراض شائعة وتوضيح طبي

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيارة صالون تصفيف الشعر، تجد فيه بعض الفتيات والنساء ملاذًا للاسترخاء والدردشة والتمتع بمظهر رائع، بداية من صوت ضربات المقص، وتدليك فروة الرأس المهدئ أثناء غسيل الشعر، والتغيير الملموس في الشكل مع نهاية الجلسة، كلها عوامل تساهم في السعي لتكرار التجربة بين الحين والآخر، لكن ربما تتحول تلك المشاعر إلى أزمة حقيقية.

ففي الوقت الذي تعتقد فيه السيدات أن زيارة صالون التجميل الأهم في يومها، تصاعدت التحذيرات من احتمالية الإصابة بمتلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل (BPSS)، وهي حالة نادرة، عُرفت لأول مرة عام 1993 من قبل الدكتور مايكل وينتراوب، الذي لاحظ وجود علاقة غريبة بين غسل الشعر في صالونات التجميل وأعراض السكتة الدماغية.

وأوضح الدكتور مايكل وينتراوب، إن السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، غالبًا بسبب جلطة أو تمزق الأوعية الدموية، فعندما يؤثر وضع الرقبة أثناء غسل الشعر في الصالون على تدفق الدم، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

سبب الإصابة بمتلازمة السكتة الدماغية BPSS

وضعية الرقبة السبب الحقيقي للأزمة، فعندما تتكئين على حوض المغسلة، تكون رقبتك ممدودة وأحيانا تهتز أثناء غسل الشعر، ووفقًا لصاحب الدراسة، يمكن أن يتسبب ذلك في ضغط أو تلف الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ، أو حدوث بعض الأعراض مثل نتوءات العظام أو إصابات الرقبة أو مشكلات الأوعية الدموية، وقد يؤدي هذا الوضع إلى حدوث سكتة دماغية.

طبيب مخ وأعصاب يكشف الحقيقة

ورد الدكتور مصطفى فرج، أستاذ المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«هن» على ما أُثير مؤخرًا بشأن متلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل، مؤكدًا أنه لا يمكن تعميم الأمر، وأنه بالفعل قد يصاب البعض بالسكتات الدماغية، أو ببعض المشكلات في العمود الفقري، لكن في حالة إصابتهم بالفعل بتاريخ مرضي، أو قابلية لحدوث السكتات، مثل مشكلات الكوليسترول والضغط وغيرها، متابعًا: «يحدث هذا لفئة عندها مشكلة مرضية بالفعل، لكن الباقي لا يمكن أن يحدث لهم متلازمة السكتة الدماغية».

أعراض متلازمة السكتة الدماغية

أشار موقع «bold sky» الهندي، إلى أعراض متلازمة السكتة الدماغية، نقلًا عن الدكتور سودهير كومار، أخصائي الأعصاب في مستشفى أبولو بمدينة حيدر أباد، الذي أكد أن اكتشاف الأعراض في وقت مبكر يمكن أن يساعد على تقليل آثار السكتة الدماغية، إذ تأتي الأعراض على النحو التالي:

- الخدر المفاجئ.

- الشعور بالخدر في جانب واحد من الجسم، مثل الوجه أو الذراعين أو الساقين.

- صعوبة في النطق، والكلام غير الواضح.

- صعوبة في التعبير عن الأفكار.

- الدوخة.

- فقدان التوازن، مثل عدم القدرة على المشي.

- صداع شديد مفاجئ.

- فقدان الذاكرة أو صعوبة التركيز.

- مشكلات في الرؤية، مثل الرؤية الضبابية.

- صعوبة في أداء المهام اليومية البسيطة.

الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية

كانت هيئة الدواء المصرية، قد قدمت مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية على النحو التالي:

- ضرورة التحكم في ضغط الدم.

- التحكم في مستوى الكوليسترول في الدم ومرض السكر. ​

- الحرص على اتباع حياة صحية من خلال تناول الأطعمة الصحية أو ممارسة الرياضة، للوقاية من السكتة الدماغية .​

- التوقف عن التدخين.​