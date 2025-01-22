شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يلزم الأندية بتوفير سيارة إسعاف وجهاز إنعاش قلبي بعد خطاب وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة أمنة الطرابلسى بيانا رسمياً يلزم من خلاله الأندية الراغبة في استضافة البطولات بتوفير سيارة اسعاف مجهزة بكافة الأجهزة الطبية وأيضاً بجهاز الصدمات جميع الكهربائية، وذلك بعد خطاب وزارة الرياضة إلى الاتحاد.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

السادة الأفاضل المديرين التنفيذيين للهيئات والأندية الرياضية أعضاء الاتحاد المصري للاسكواش

تحية طيبة وبعد،يشرفني ويسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكري وتقديري على دعمكم الدائم مع الاتحاد المصري للاسكواش.

بناءً على متطلبات السلامة العامة وحرصا منا على صحة وسلامة اللاعبين أثناء ممارستهم رياضةالاسكواش، وايماءً لكتاب وزارة الشباب والرياضة كتاب" دوري رقم (1) لسنة 2025 بشأن ضرورة اجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين المشاركين في البطولات وضرورة اجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على اللاعبين، وكذلك ضرورة توفير سيارة اسعاف مجهزة بكافة الأجهزة الطبية وأيضاً بجهاز الصدمات جميع الكهربائية (الإنعاش القلبي بالإضافة لتوافر الأطقم الطبية العاملة عليها والمسعفين والسائقين وتقع المسئولية على الجهة المنظمة للحدث.

نرجو من جميع الأندية والهيئات الرياضة الراغبين في إقامة بطولات سواء كانت محلية او دولية ( PSA (Satellite - Challenger التأكيد على ضرورة توفير سيارة اسعاف مجهزة بكافة الأجهزة الطبية وأيضاً بجهاز الصدمات الكهربائية (الإنعاش القلبي في موقع البطولة بالإضافة لتوافر الأطقم الطبية العاملة عليها والمسعفين والسائقين، ومخاطبة الاتحاد بذلك حتى يتسنى للاتحاد الموافقة على اقامتكم للبطولة. نشكر تعاونكم وتفهمكم، ونتمنى للجميع دوام الصحة والتوفيق.



خطاب الاسكواش

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