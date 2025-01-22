شكرا لقرائتكم خبر عن 649 إنجازًا تعليميًا تتوج مسيرة تعليم جدة في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة سلسلة من الإنجازات النوعية خلال عام 2024، حيث حصدت 649 جائزة وميدالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في خطوة تعكس التميز المتواصل لمخرجات التعليم وجهود الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في تحقيق الريادة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية.



وجاءت هذه الإنجازات البارزة تتويجًا لمشاركة 631 طالبًا وطالبة في منافسات تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى فوز المعلمين والمعلمات بـ18 جائزة متميزة تقديرًا لجهودهم ودورهم الفاعل في دعم العملية التعليمية.



بيئة تعليمية ملهمة

أوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، أن هذه النجاحات الكبرى لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع التعليم، والمساندة الدائمة من إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وسمو محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الذين قدموا الدعم والرعاية لتحفيز كافة أطراف العملية التعليمية.



وأكدت اللهيبي أن البيئة التعليمية التي تتمتع بها جدة تُعد نموذجًا يحتذى به، حيث تُشكّل بيئة محفزة للإبداع والتميز، بفضل ما تقدمه من برامج تعليمية متطورة ومبادرات تحفيزية ساعدت على الارتقاء بأداء الطلاب والطالبات في المسابقات المحلية والدولية.



إنجازات متنوعة

وأضافت اللهيبي أن عام 2024 شهد إنجازات متعددة شملت تحقيق 60 مدرسة حكومية وأهلية وسام التميز في التقويم المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية بتوقيع 24 اتفاقية شراكة مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية، والمشاركة مع 17 منظمة تعليمية، فضلاً عن افتتاح 40 مبنى مدرسيًا جديدًا لدعم البيئة التعليمية.



وأشارت إلى أن طلاب وطالبات تعليم جدة قدموا نموذجًا رائعًا في العمل التطوعي، حيث تجاوزت ساعات العمل التطوعي 4.9 ملايين ساعة خلال العام، بمشاركة 123,323 متطوعًا من الطلاب والطالبات، و16,298 متطوعًا من منسوبي التعليم، مما يُبرز التزام تعليم جدة بمسؤوليته المجتمعية.



تميز وطموح للمستقبل



وفيما يتعلق ببرنامج "نافس"، واصل تعليم جدة تصدره للمؤشرات الوطنية للبرنامج، مما يعكس الجهود المبذولة لإعداد الطلاب والطالبات وتأهيلهم للقبول في أرقى الجامعات العالمية.



وأكدت اللهيبي أن هذه الإنجازات تُعد انطلاقة لطموحات أكبر تسعى الإدارة إلى تحقيقها في المستقبل، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به الكوادر التعليمية من معلمين ومعلمات ومديري ومديرات المدارس، وبما يتحلون به من عزيمة وإخلاص أسهم في تحقيق هذه النجاحات.



وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة منسوبي التعليم، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل فخرًا واعتزازًا لكل فرد في المجتمع التعليمي بمحافظة جدة، وتعكس التفاني والعمل الجماعي الذي يقود مسيرة التعليم نحو آفاق أرحب من الإبداع والتميز.