انت الان تتابع خبر هل يشمل قانون العفو العام إقليم كردستان؟.. القانونية البرلمانية تجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون العفو ليس من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، ولا ينطبق في إقليم كردستان، لان الإقليم لديه برلمان خاص به".وأضاف هادي، أن "العفو العام في كردستان يصدر من برلمان الاقليم حصرا".

يشار الى ان مجلس النواب، اتم امس الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025) التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة)".

