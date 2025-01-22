خاص بالفيديو- بين محمد رمضان وقصي خولي، هكذا انفعلت رزان جمّال

أشادت الممثّلة اللبنانيّة، رزان جمّال، بتعاونها مع الممثّل المصريّ، محمّد رمضان، في أوّل لقاء فنّيّ يجمعهما في فيلم “أسد”، الذي يتابعان تصويره حاليًّا. (http://www.instagram.com/p/DFF95oPM1rF/)

وفي لقائها مع موقع “الخليج 365”، على هامش حضورها، حفل “جوي أووردز” في الرّياض، لفتت “رزان”، إلى أنّها تحبّ أسلوب محمّد رمضان وتحترمه جدًّا، لكنّها لم تكن تتوقّع أنّه صاحب شخصيّة متواضعة إلى أبعد الحدود، كما أنّه خفيف الظّلّ ويجعلها تضحك كثيرًا، في كواليس التّصوير، مؤكّدةً أنّها محظوظة بالعمل معه.

أمّا أكثر أغنية تُحبّها لـ محمّد رمضان، فاختارت رزان أغنية “نمبر وان”.

على صعيد أعمالها القادمة، أشارت “رزان” إلى أنّها حاليًّا تتابع تصوير مسلسل “القدر”، إضافة إلى متابعة تصوير فيلم “أسد”، مع محمّد رمضان.

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وفي إطار تعليقها على الفيديو الذي جمعها مع الممثّل السّوريّ، قصي خولي، على الطّائرة وهي تضع قناعًا للعناية بالبشرة على وجهها، في طريق رحلتهما إلى الرّياض وتصدّر “التّراند”، نظرًا لعفويّته ولطافته، قالت رزان أنّ الفيديو لطيف جدًّا ويُظهر علاقة الصّداقة التي تجمع أبطال مسلسل “القدر”، الذي يشاركون في بطولته.