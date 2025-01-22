مقابلة بالفيديو- بعد إشاعات ايقافه، نيقولا معوّض يؤكّد استمرار مسلسله مع ياسمين صبري في رمضان

أكّد الممثّل اللبنانيّ، نيقولا معوّض، أنّه سيشارك الممثّلة المصريّة، ياسمين صبري، في بطولة مسلسلها الجديد “الأميرة- ضلّ الحيطة” المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥. (http://www.instagram.com/p/DFGonPxs2dL/)

وفي لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش مشاركته في حفل “جوي أووردز” في الرّياض، أشار نيقولا، إلى أنّ جميع الإشاعات التي تحدّثت عن عدم مشاركته في المسلسل غير صحيحة، مشيرًا إلى أنّ المسلسل واجه بعض العراقيل في مرحلة التّحضيرات، لكنّ تصويره مستمرّ حاليًّا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل.

في المقابل، عبّر نيقولا، عن سعادته بالمشاركة في “جوي أووردز”، الذي وصفه بمنصّة الالتقاء بين الشّرق والغرب، كما عبّر عن سعادته بحضور زوجته إلى جانبه في الحفل، بعد عزلة سنتين ونصف عن المشاركة في المهرجانات، بسبب بقائها إلى جانب ابنتهما الصّغيرة.

من جهتها عبّرت زوجة نيقولا عن إعجابها الكبير بإطلالاته وطريقة تعبيره عن نفسه من خلال أزيائه.

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نذكر أنّ مسلسل “الأميرة- ضلّ الحيطة”، من كتابة محمّد سيّد بشير، إنتاج مها سليم وإخراج إبراهيم فاخر.