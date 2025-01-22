الامارات | حمدان بن محمد يلتقي رئيس المجلس الإشرافي لشركة "لايكا" العالمية الرائدة في مجال صناعة الكاميرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء د. أندرياس كوفمان رئيس المجلس الإشرافي على شركة "لايكا كاميرا آيه جي" (Leica Camera AG) الرائدة في مجال تصنيع عدسات وكاميرات التصوير.

واستمع سموه إلى شرح من د. كوفمان حول العلاقة التاريخية التي ربطت الشركة العريقة بدبي حيث ساهم مصورو الشركة باستخدام كاميراتها في توثيق مشاهد مهمة من الحياة اليومية في دبي قبل عقود، حيث هنّأه سموّه على مرور 100 عام على بدء الشركة لأعمالها في مجال إنتاج كاميرات التصوير، ومنذ أن عرضت "لايكا كاميرا" باكورة إنتاجها من الكاميرات الفوتوغرافية في مدينة لايبزيغ الألمانية للمرة الأولى في العام 1925.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باختيار شركة "لايكا" العالمية دبي لتنظيم الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة، مؤكداً سموه أن دبي حريصة أن تكون دائماً المدينة الحاضنة للإبداع بكافة صورة وأنماطه، والمشجّعة للمبدعين على تنوّع ما يقدمون من منتجات وإبداعات تسهم في الارتقاء بحياة الإنسان وخدمته وتحقيق تقدمه ورفاهه.

من جانبه، أكد د. أندرياس كوفمان بالغ تقديره لدبي وما تقدمه للعالم من نموذج مُلهِم في مضمار التنمية المستدامة القائمة على الابتكار، وكمركز رائد للتطوير والتكنولوجيا، حيث جاء اختيار الشركة لدبي لاستضافة الاحتفالية الخاصة بمرور 100 عام على تأسيسها انطلاقاً من تقديرها لهذه المكانة الفريدة، مؤكداً اعتزاز شركته بكونها من أوائل المساهمين بعدساتها في توثيق ملامح من تراث دبي، وجوانب من حياة مجتمعها في حقبة مهمة من تاريخها الحديث.