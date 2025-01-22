الامارات | نزالات نارية في "طريق الأبطال إلى دبي" بمشاركة 7 مقاتلين عرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المقاتلون المشاركون في "أسبوع النزال" ضمن بطولة "طريق الأبطال إلى دبي" للفنون القتالية المختلطة، جاهزيتهم للتحدي المرتقب السبت المقبل (الساعة 7:30 مساء)، في كوكاكولا أرينا، دبي، في الحدث الكبير الذي تنظمه رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك في اليوم الإعلامي المفتوح الذي عقد اليوم الأربعاء، في فندق "ذا روف دبي داون تاون"، وشهد حضوراً كبيراً لوسائل الإعلام المحلية والإقليمية، للتعرف على آخر التحضيرات للنزالات القوية المتوقعة في ظل مشاركة نخبة من أبرز المقاتلين في الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتركز الأضواء على طرفي النزال الرئيس بين الروسي عثمان نورمحمدوف والإيرلندي بول هيوز، إذ أكد نورمحمدوف أن النزال سيكون قوياً لكنه يريد إنهائه بالإخضاع أو الضربة القاضية، وذلك مع امتلاكه الثقة اللازمة لحسم الأمور في ليلة عالمية مرتقبة في دبي، فيما رد هيوز، بالتأكيد على جاهزيته الكاملة لقلب التوقعات وتحقيق التفوق داخل الحلبة من خلال التحضيرات التي قام بها طوال الفترة الماضية.

من جهته، قال الجزائري سهيل ثائري، الذي سيقابل الإيرلندي جون ميتشيل، إنه سيرد داخل الحلبة فقط، وقال: "لا يهمني الحديث والتصريحات قبل خوض النزال من المنافس، وما تعلمته هو أن الحسم في الحلبة فقط، وأتطلع لخوض هذه البطولة التي تعتبر سادس مرة أشارك فيها هنا ببطولة للفنون القتالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائماً ما تكون الأجواء حماسية والترتيبات بمستويات تحفزنا على تقديم الأفضل".

أما السوري طارق سليمان، فتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها المستمر للمشاركين في هذا النوع من الرياضات، وتحديداً العرب من خلال فتح الأبواب لخوض هذه النزالات العالمية، وقال: "أنا جاهز للنزال المقبل، وأتطلع خلال مواجهة المصري احمد سامي، أن نقدم معاً نزالاً عربياً بمستوى عالمي يعكس التطور الذي وصل إليه المقاتلون العرب في هذا النوع من الرياضات".

بدوره، اعتبر السعودي مصطفى ندى أنه جاهز للقاء البريطاني حيدر «دارث» خان، ذو الأصول الباكستانية، الذي يتطلع لمفاجأته والتفوق عليه بالضربة القاضية في أسرع وقت ممكن خلال أول جولتين من النزال، وقال: "أنا جاهز لأي منافس في أي مكان ووقت وجنسية من العالم، وقمت بتحليل المنافس المقبل وأخوض النزال للتفوق فقط، وقمت بالتحضير بالشكل المطلوب لهذا النزال الذي يتطلب تركيز كبير".

أما حيدر خان، فقال إن خوض النزال في دبي أمر محفز للغاية بالنظر لصدى العالمي الذي تقدمه للمقاتلين المشاركين، وقال: "درست منافسي وأريد التفوق عليه، استعديت لخوض النزال خلال الفترة الماضية قبل القدوم إلى هنا في آخر أسبوعين للدخول في أجواء البطولة بالشكل المطلوب، وأتوقع مساندة جماهيرية على المدرجات".

إجراءات الوزن

ومن المقرر أن يقام الجمعة، إجراءات الوزن الرسمي للمقاتلين في كوكاكولا أرينا دبي، على أن تقام البطولة في نفس المكان في اليوم التالي، السبت 25 يناير.

وتم اعتماد إقامة 11 نزال بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمهم دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من روسيا، إيرلندا، أميركا، البرازيل، إنجلترا، أوزبكستان، الكويت، مصر، سوريا، السعودية، الجزائر والفليبين.

النزالات المرتقبة

الروسي عثمان نورمحمدوف - المقاتل الأيرلندي بول هيوز

الإماراتي هادي الحسيني - الفلبيني رويل باناليس

الإيرلندي ناثان كيلي - الروسي خاسان ماجوميدوف

الإيرلندي كيني موكهوانا - الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف

الأمريكي جونسون - الروسي نيمكوف

البرازيلي كليفيرز فيرنانديز - الروسي رينات خافالوف

المصري أحمد سامي - السوري طارق سليمان

الأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف - الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون

الأيرلندي جون ميتشيل - الجزائري سهيل ثائري

السعودي مصطفى ندى - البريطاني حيدر «دارث» خان

الإماراتي سعيد الحوسني - الكويتي طلال القلاف



