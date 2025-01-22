شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12362 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو، 7.629 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 346.099 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.3126 تريليون ريال. انخفاض أسهم 122 شركة انخفضت أسهم 122 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 109، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نسيج، وجاهز، والسعودي الألماني الصحية، ورعاية، وأسمنت الجوف، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، علم، وبدجت السعودية، وقو للاتصالات، وبوان، وأنابيب السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1%، عند 31 ألف نقطة، وبتداولات بلغت 36.2 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.814 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.460 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 53 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.