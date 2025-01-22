شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3790 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر جرام الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، 3790 جنيها للبيع، و3770 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2526.75 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء. سعر الذهب وسجل سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 30320 جنيها للبيع، و30160 جنيها للشراء.