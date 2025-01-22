انت الان تتابع خبر رشيد يؤكد ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضمن إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 الجناح السويسري في الكونغرس، حيث التقى برئيسة الاتحاد السويسري السيدة كارين كلر سولر.

وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وسويسرا وسبل تعميقها لتشمل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية إعادة تفعيل عمل اللجنة العراقية السويسرية وضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد، بجهود سويسرا لإعادتها عدد من القطع الأثرية، مؤكدا أهمية التحرك لاسترداد الأموال العراقية المجمدة، ومشيراً إلى ضرورة التعاون في مجال مبادرة السلام الأزرق التي أطلقتها الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية عام 2010.

وتناول اللقاء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والنتائج المرجوة منه على طريق تعزيز التعاون الدولي في المجالات كافة، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الدولية، إذ تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار والسلم العالميين، وفقا للبيان.

من جانبها، رحبت رئيسة الاتحاد السويسري بمشاركة رئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة رغبة سويسرا في تعزيز أواصر العلاقات مع العراق وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري والقائم بالأعمال العراقي في سويسرا محمد الدباغ.