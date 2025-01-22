رشيد يؤكد ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

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وأشاد، بجهود سويسرا لإعادتها عدد من القطع الأثرية، مؤكدا أهمية التحرك لاسترداد الأموال العراقية المجمدة، ومشيراً إلى ضرورة التعاون في مجال مبادرة السلام الأزرق التي أطلقتها الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية عام 2010.
وتناول اللقاء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والنتائج المرجوة منه على طريق تعزيز التعاون الدولي في المجالات كافة، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الدولية، إذ تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار والسلم العالميين، وفقا للبيان.
من جانبها، رحبت رئيسة الاتحاد السويسري بمشاركة رئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة رغبة سويسرا في تعزيز أواصر العلاقات مع العراق وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري والقائم بالأعمال العراقي في سويسرا محمد الدباغ.