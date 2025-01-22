الهلال يتعاقد مع كايو سيزار

الرياص - اسماء السيد - اعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع البرازيلي كايو سيزار، قادماً من فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

وذكر النادي عبر حسابه في منصة إكس "كايو هنا في الهلال". وسينضم سيزار بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف .

واحرز سيزار 4 أهداف وصنع 8 أهداف في 33 مباراة في غيمارايش بجميع المسابقات هذا الموسم. وسيُكمل سيزار كتيبة اللاعبين البرازيليين في صفوف الهلال، والتي تضم نيمار ورينان لودي ومالكوم وماركوس ليوناردو.

ولم يكشف الهلال تكاليف صفقة ضم اللاعب البالغ عمره 20 عاماً، فيما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير أن الصفقة كلفت 9 ملايين يورو.

ويتصدر الزعيم الدوري برصيد 43 نقطة من 16 مباراة بعد فوزه الكبير 4-1 على الوحدة.