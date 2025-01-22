شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.



