لماذا لم ترتدِ أروى جودة الفستان الأبيض في حفل زفافها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول الفنانة أروى جودة، فور إعلان زواجها من رجل أعمال إيطالي- فرنسي، كونها ظهرت في الصور دون ارتداء الفستان الأبيض.

"اتجوزت الساعة 8 الصبح"

كشفت أروى جودة، السبب الحقيقي وراء عدم ارتدائها الفستان الأبيض في تلك المناسبة السعيدة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قائلة: "علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية، زي أنتِ ليه مالبستش فستان، وليه أنتم مش متشبكين.. إحنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح"، مازحة بقولها: "بس على الأقل كنت حاطة رموش".

"مش ملهوفة على الجواز"

كما نشرت العروس، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، لحظة التوقيع على عقد الزواج، إذ مازحت صديقتها قائلة: "جايبة معايا طرحة صغيرة بتاعته فرح، هفاجئ العريس بها، كأني أنا مش ملهوفة على الجواز".

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ما علاقة نانسي عجرم بفستان الزفاف؟

من المقرر أنّ تحتفل أروى جودة بزفافها خلال الفترة المُقبلة، حيث لم يُعلن الموعد بعد، فيما كشفت الفستان عن الذي ترغب في ارتدائه في هذا اليوم، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية إنها تفكر في ارتداء فستان زفاف مستوحى من إطلالة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في أغنية "لولا عيونك"، قائلة: "أنا إنسانة مزاجية جدًا، ممكن أحب حاجات فترة الخمسينات أو السبعينات، أو فستان نانسي عجرم في أغنية لولا عيونك، ده اللي بفكر فيه".

الظهور الأول لعريس أروى جودة

كانت أروى جودة قد أعلنت لأول مرة خطوبتها منذ فترة إلى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، حيث ظهر معها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، وهو مسلم الديانة، كما أعلنت خطّتها لحفل زفافها من دون الكشف عن موعده، مشيرةً الى أنها ستحتفل بزفافها في ثلاث دول مختلفة، بالقول: "بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا".

آخر أعمال أروى جودة الفنية

يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة الفنية، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع كلٍ من: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "نعمة" المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبه كثيراً، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته لها، تتحول إلى وحش يدمر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

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