هل يخرج مسلسل خانة فاضية لـ صابرين من خريطة مسلسلات رمضان 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 04:23 مساءً - أعلنت الفنانة صابرين قبل فترة عن خوضها البطولة المطلقة في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد بعنوان "خانة فاضية" تتعاون فيه مع المخرج شادي أبو شادي، إلا أنها لم تبدأ تصوير العمل حتى الآن، رغم انطلاق الموسم بعد نحو 5 أسابيع.

حسم الموقف النهائي خلال أيام

علمت "الخليج 365" أنّ مسلسل صابرين الجديد "خانة فاضية" يقترب بنسبة كبيرة من الخروج من موسم دراما رمضان 2025، لأسبابٍ إنتاجية، على أن يُعرض في الأوف سيزون خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، ومن المُقرر حسم الموقف النهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

صابرين أم لطفلين

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صابرين،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم وآخرين، والعمل إخراج شادي أبو شادي، حيث ستظهر بطلة العمل خلال الأحداث بدور أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".



أحدث أعمال صابرين

وفي سياقٍ آخر، يُعرض لـ صابرين حاليًا مسلسل "إقامة جبرية" بطولة: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج. وتجسد صابرين خلال الأحداث شخصية والدة محمد الشرنوبي، وتعمل طبيبة نفسية مسؤولة عن علاج هنا الزاهد؛ التي تعاني من اضطرابات نفسية.

مسلسل "إقامة جبرية" يُسجل التعاون الأول الذي يجمع الفنانة صابرين بزوجها المنتج اللبناني عامر الصباح بعد إعلان زواجهما فى يونيه الماضي، حيث جاء هذا التعاون بعد زواجهما مباشرةً، ولا سيما أنهما تزوجا أواخر العام الماضي، وأعلنا عن الزيجة في شهر مايو الماضي، وتحديداً بعدما ظهرا معاً للمرة الأولى في حفل زفاف الفنانة ريم سامي.

صابرين تترقب طرح "بنات الباشا"

تترقب صابرين طرح فيلمها الجديد "بنات الباشا" في صالات السينما خلال وقت لاحق من العام الجاري، وهو بطولة: زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل، مدير التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور أحمد شاكر خضير، الملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضم حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، المرض والموت، الحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».