وفاء عامر تنضم لمسلسل حكاوي المدينة: وهذا موعد التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 04:23 مساءً - يُعد مسلسل "حكاوي المدينة" واحدًا من أبرز المشاريع الدرامية التي جرى الإعلان عنها قبل شهورٍ قليلة، إلا أنها توقفت بشكلٍ مؤقت لأسباب إنتاجية، قبل أنّ يعود العمل للواجهة مُجددًا، بعد الاكتمال من مرحلة التحضيرات وتسكين كل الأدوار.

حورية فرغلي ووفاء عامر في مسلسل واحد

علمت "الخليج 365" أنّ الفنانة وفاء عامر انضمت لأبطال مسلسل "حكاوي المدينة"، مع مجموعة من الفنانين، وهم: حورية فرغلي، نضال الشافعي، تامر عبد المنعم، والعمل إخراج حسن السيد، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، لعرضه خارج موسم دراما رمضان 2025.

وفاء عامر تشارك في رمضان 2025

وفي سياقٍ آخر، تُشارك الفنانة وفاء عامر في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

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الاعتذار عن "سيد الناس"

كانت وفاء عامر قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد إصابتها بكسر في قدمها، ليتم الاستعانة بالفنانة سلوى عثمان بدلًا منها لإنقاذ الموقف.

"سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي أيضًا.

طرح "جبل الحريم" قريبًا

تترقب وفاء عامر طرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل 3 شهور تقريبًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث يُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وكان مؤلف العمل فتحي الجندي قد قال في تصريحاتٍ لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏

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