البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - تجري التحضيرات لموسم رمضان 2025 خلال الفترة الحالية على قدمٍ وساق، وذلك حتى يتم الانتهاء من تصوير أغلب مشاهد الأعمال قبل بداية الشهر الكريم، وكان لافتاً للانتباه أن أغلب الأعمال المشاركة في هذا الموسم تسيطر عليها بطولات نسائية، وإليكم فيما يلي أبرز الأعمال التي تقوم ببطولاتها أشهر النجمات.

ياسمين عبد العزيز تتألق في وتقابل حبيب

يأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومنذ بداية تصوير العمل ويروج له أبطاله عبر السوشيال ميديا، وعلى الرغم من رحيل والد ياسمين خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتم الإعلان عن خروج العمل خارج المنافسة في رمضان المقبل.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد.

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كوميديا دنيا سمير غانم في عايشة الدور

ستنافس دنيا سمير غانم في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "عايشة الدور"، الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتجسد دنيا شخصية سيدة تزوجت دون أن تكمل تعليمها، وتنفصل عن زوجها بعد إنجابها طفلين منه، ومع مرور الوقت تقرر العودة إلى المدرسة واستكمال تعليمها لنرى المفارقات الكوميدية التي تواجهها مع الأطفال.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كلُ من: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي، وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم مع انطلاق التصوير.

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إش إش جاهز للعرض

يعتبر مسلسل "إش إش" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض، حيث انتهى صناعة من تصوير كافة مشاهد العمل منذ عدة أشهر وبدأت حالياً مرحلة المونتاج.

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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غادة عبد الرازق تعيد شباب امرأة

شباب امرأة هو العمل الذي ستنافس به غادة عبد الرازق في رمضان المقبل، ومن المتوقع أن يقدم المسلسل رؤية جديدة تعكس التحديات والقضايا التي يعيشها المجتمع اليوم، مع الحفاظ على روح العمل الأصلي الذي ترك بصمة في تاريخ السينما المصرية، والعمل من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد الملك وإخراج أحمد حسن.

روجينا في حسبة عمري

خلال السنوات الماضية حققت روجينا نجاحات كبيرة في الدراما الرمضانية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا، ومن المفترض أن تشارك في هذا الموسم من خلال مسلسل "حسبة عمري".

مؤخراً بدأت روجينا تصوير أولى مشاهد العمل الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، على الطيب، عمر رزيق، نادين، وآخرين وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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سمية الخشاب حمست جمهورها في حفل جوائز joy awards لتواجدها في الموسم الرمضاني المقبل، وأكدت أنها ستنافس من خلال مسلسل "أم 44"، وقالت أنه سيشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

يمكنك متابعة دنيا سمير غانم تعود للمدرسة بعد طلاقها في رمضان 2025

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