هند البلوشي في Joy Awards 2025 لسيدتي: شكرًا لاختياري أن أكون أحد الحضور في هذا الحفل العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - ثمنت الفنانة الكويتية هند البلوشي دعوتها من قبل المملكة العربية السعودية لحضور حفل صناع الترفيه Joy Awards، وقالت لسيدتي: "تواجدي اليوم هو لأول مرة في هذا الحدث المهم وأتمنى أن لا يكون آخر مرة، ومن خلالكم أشكر المملكة العربية السعودية والهيئة العامه للترفيه على هذا الحفل العالمي والذي يضم نخبة كبيرة وكوكبة من صناع الفن والمؤثرين في جميع المجالات سواء الشوشيال ميديا أو الرياضة وكذلك صناع الأدب وجميع المجالات، وحقيقة هذا التجمع شيء يثلج الصدر".

وتابعت قائلة: "تكريم زملائنا بهذا المحفل يسعدنا وله قيمة لدينا ولدى المكرمين ومن لم يحالفه الحظ بهذا العام أقول له إن شاء الله العام القادم سيكون الفوز حليفك. ومرة أخرى شكرًا لاختياري أن أكون من ضمن ضيوف المملكة العربية السعودية لهذا العام في Joy Awards."

وعن جديدها القادم كشفت البلوشي أنها بصدد العمل على مسرحية جديدة بالإضافة إلى مسلسل من تأليفها وهو سباعي، واختتمت حديثها قائلة: "هنالك مفاجآت كثيرة لجمهوري لعام 2025 سأكشف عنها".

آخر أعمال الفنانة هند البلوشي



كانت الفنانة هند البلوشي قد أعلنت مؤخرًا عن استعداداتها لتقديم عروض لمسرحيتها "روبوتو" من تأليفها وإخراجها وبطولتها، وذلك على مسرح جمعية الشرق والذي بدأ عرضه بتاريخ 10 يناير 2025. المسرحية من بطولة هند البلوشي، نورا بالألف، خالد الصراف، عبدالله هيثم، محمد الجاسم، زينة الصفار، إيمان قمبر، مشعل الفرحان، ‏ريماس صقر، حسين القناعي، بتول الشطي، تصميم وتصوير البوستر مشعل الفرحان، مكياج عبدالعزيز الجريب، الإشراف الإداري والمالي: سلمان السلمان".

وكانت أيضًا قد طرحت أغنية مؤخراً بعنوان "زعلنا" من كلمات وهج، وألحان متعب الفرج، توزيع عبدالله المسعود.

آخر عمل عرض للفنانة هند البلوشي

وكان آخر عمل درامي للفنانة هند البلوشي مع الفنانة سعاد عبدالله بمسلسل حمل عنوان "مجاريح" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم ومن بطولة الفنانة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هند البلوشي، هنادي الكندري، نور الدليمي، وعبدالله الطراروة.

وسبق هذا العمل مسلسل مع الفنانة هدى حسين بعنوان "ست الحسن" من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد شمس وعلي شمس، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، أحمد الجسمي، عبدالمحسن النمر، سحر حسين، هند البلوشي، حبيب غلوم.

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