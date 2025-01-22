رزان جمال بحفل 2025 Joy Awards: سعيدة بالمهرجان الجميل وشكراً للمملكة على الدعوة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - بكل عفوية وبكلماتٍ بسيطة، عبّرت الفنانة رزان جمال عن سعادتها بالحضور لحفل صناع الترفيه Joy Awards، الذي أُقيم قبل أيام بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقالت لـ"الخليج 365": "مبسوطة كتير، المهرجان حلو، شكراً للمملكة العربية السعودية على الدعوة، وشكراً لكم على مواكبة الحدث".

ونشرت على حسابها بإنستغرام اليوم عدداً من الصور والفيديوهات لوجودها بالرياض في Joy Awards، وعلّقت وكتبت: "رجعت على موقع تصوير (القدر)، ومغمورة بكمية الدعم والحب اللي قدمتولي إياه بحفل جوي أواردز الرائع. هالاستقبال الحلو عن جد أعطاني طاقة كبيرة. شكراً للسعودية على حُسن الضيافة، شكراً لكل فريق عمل ديور، ديور بيوتي، كارتيي، ماد تالنت، وشكراً سدريك وفرح. وأكيد ما بدي أنسى عبدالله والفريق التنفيذي لأنكم اهتممتم برحلة رجوعي على تركيا اللي كان معقول ما ألحقها، ولأنكم نظمتم رجعة أغراضي".

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آخر أعمال الفنانة رزان جمال

وكان آخر عمل يُعرض للفنانة رزان جمال هو مسلسل "القدر"، وهو يدور حول قصة لزوجين بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عدة، تقرر "تالا" أن تلجأ إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من "زيد" ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة للحمل وتتوالى الأحداث.

والعمل من بطولة الفنان قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال، ميلاد يوسف، وسام حنا، حسن عويتي، رندة كعدي، فارس ياغي، رانيا سلوان، بيار داغر، فيكتوريا عون، مارينال سركيس، آية طيبا، نورا رحال، مجدي مشموشي، نادين خوري، وزهير عبدالكريم.

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