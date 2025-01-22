شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير عن بشير الديك: هو أول شخص جعلنى أخوض تجربة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان حمدي الوزير عن بشير الديك خلال أمسية تكريمه: "لم نكن زملاء مهنة فقط، ولكن نحن بيننا عشرة كبيرة منذ جئنا من دمياط، بشير الديك هو من جعلني أمثل، حيث كنت حينها من أفضل مخرجي المسرح، وعندما كان يكتب سواق الأتوبيس اقترح علىّ التمثيل، وعندما مثلت جاء تعليق الفنان الكبير الراحل نور الشريف أن لدى حضورا كبيرا وهذا ما جعلنى أكمل في التمثيل".

وتابع: "بشير الديك كان إنساناً فيلسوفا، له وجهة نظر في الكون، أنا قرأت كل أعمال بشير الديك، وكان شخصا نادرا لم يأت سوى مرة واحدة فى العمر، مثله مثل أحمد زكي وسعاد حسني".

بدأ بشير الديك مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث تعاون مع كبار المخرجين والنجوم مثل عاطف الطيب، أحمد زكي، ونور الشريف، تميز أسلوبه في كتابة السيناريو بالجمع بين العمق الاجتماعي والسياسي والبساطة في السرد، ما جعل أعماله قريبة من الجمهور ومؤثرة في الوقت نفسه، ركزت أعماله على قضايا الإنسان البسيط، مع تسليط الضوء على معاناته اليومية وآماله، ليصبح من أبرز الأصوات التي جسدت واقع المجتمع المصري.

كمخرج قدّم بشير الديك فيلمين فقط خلال مسيرته، هما "الطوفان" بطولة محمود عبد العزيز و"سكة سفر" بطولة نور الشريف، وعلى الرغم من قلة تجاربه الإخراجية، إلا أنه نجح فى تقديم رؤية سينمائية تحمل بصمته المميزة، وبعد فترة غياب طويلة عن الساحة السينمائية، عاد من خلال فيلم "الكبار" عام 2010، الذي أخرجه محمد جمال العدل.

تُعد أعمال بشير الديك مرآة صادقة لواقع المجتمع المصري، حيث تناول القضايا التي طالما هُمشت في السينما السائدة، لم يكن مجرد كاتب سيناريو أو مخرج عادي، بل كان فنانًا منحازًا للإنسان البسيط، مسلطًا الضوء على معاناته وداعمًا لقضاياه.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها بشير الديك، والتي تُعد تجسيدًا قويًا للواقعية الإنسانية، أفلام "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة" كما كتب أيضًا فيلمي "موعد على العشاء" و"الحريف" كل ذلك يؤكد تميزه في تقديم قضايا الإنسان البسيط برؤية سينمائية عميقة ومؤثرة.

ومن أعماله أيضًا فيلم "امرأة هزت عرش مصر، وفيلم "حلق حوش" و"أبناء الشيطان"، و"ليلة ساخنة"، و"الجاسوسة حكمت فهمي"، كما أبدع في كتابة المسلسلات التي حققت نجاحاً جماهرياً كبيراً ومنها "الناس في كفر عسكر"، "أماكن في القلب"، "ظل المحارب"، "حرب الجواسيس"، و"عابد كرمان"، "الطوفان".



حمدي الوزير