فوز الشطي لـ"الخليج 365" من حفل Joy Awards: شكراً للسعودية على هذا المهرجان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - تواجدت الفنانة فوز الشطي في المملكة العربية السعودية وتحديداً في الرياض ضمن كوكبة من نجوم الفن في جميع المجالات بـ Joy Awards وقالت لـ"الخليج 365": سعيدة جداً بتواجدي في ليلة استثنائية بأكبر وأهم حفل بالمعايير العالمية JOY AWARDS وتواجد جميع الفنانين والذي حرصوا في كل عام للحضور إلى هذا المحفل الكبير، وكذلك شهدنا تكريم زملاء مرشحين وهذا أمر جداً جميل".

وكشفت أنها قامت بالتصويت لزميلتها الفنانة هدى حسين، واختتمت الشطي حديثها قائلة: "ومن الأعماق أقول شكراً للسعودية على هذا المهرجان الضخم، وأتمنى للمملكة العربية السعودية من تقدم إلى تقدم يا رب.

وعن جديدها الذي ستقدمه إلى جمهورها من أعمال الفترة المقبلة قالت: "لديّ مسلسل بعنوان "من الأحد للخميس" انتهيت مؤخراً من تصويره، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، وهنالك مسلسل سأبدأ بتصوير سيزن جديد له وهو مفاجأة لجمهوري سأعلن عن تفاصيله لاحقاً".

مسلسل "من الأحد للخميس"



"من الأحد إلى الخميس" مسلسل من إﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، من بطولة فوز الشطي، محمد الدوسري، إيمان فيصل، شهد سلمان رانيا شهاب، خيرية أبو لبن، رندا حجاج، محمد المنصوري، محمد جمال الشطي، خالد الصراف، وليلى الرندي.

آخر عمل عرض لفوز الشطي

وكان آخر عمل عُرض للفنانة فوز الشطي مسلسل "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، نوف السلطان، فهدالصالح، ورهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.

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