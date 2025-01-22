كريم عبد العزيز وأحمد عز يشاركان في فيلم عالمي: تعرفوا إلى التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - يجتمع الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد عز في فيلمٍ سينمائيٍ جديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في فيلم "كيره والجن" الذي تم عرضه عام 2022.

تعاون كريم عبد العزيز وأحمد عز

كشف عن تفاصيل العمل وكواليس تصوير المشاهد الأولى المستشار تركي آل الشيخ، الذي قام بنشر صور جمعت الثنائي خلال أول يوم تصوير، وكتب تعليقًا قال فيه: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، الفيلم سيكون أول فيلم يتصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر اعمالهما Bad boys 3... يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

وقد تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الخبر، وأبدوا سعادتهم وحماسهم لهذا العمل خاصة وأنه على ما يبدو سيحمل قصة مختلفة تمامًا عن أي عمل قدماه من قبل.

مسرحية الباشا

الجدير بالذكر أن كريم عبد العزيز عُرض له مؤخراً مسرحية "الباشا" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في الفترة من الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي حتى يوم 1 يناير، قام ببطولتها بجانب كريم عبدالعزيز، كلٌ من هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرون.

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وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبوالمعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟.

يمكنك متابعة تامر حسني يحرص على دعم أبطال مسرحية الباشا: وهذا ما فعله

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