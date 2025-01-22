الاقتصاد

استدعاء 1000 سيارة مازدا لاحتمال تعطل الكاميرا الخلفية

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

استدعاء 1000 سيارة مازدا لاحتمال تعطل الكاميرا الخلفية

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الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 1,101 سيارة مازدا من طرازي (Mazda 3، CX3) موديل 2018 - 2020، لاحتمالية تعطل الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى ظهور صورة غير واضحة في أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الحاج علي حسين رضا وشركاه، على الرقم المجاني (8002440140) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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وأضافت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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