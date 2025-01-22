شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 1000 سيارة مازدا لاحتمال تعطل الكاميرا الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 1,101 سيارة مازدا من طرازي (Mazda 3، CX3) موديل 2018 - 2020، لاحتمالية تعطل الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى ظهور صورة غير واضحة في أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الحاج علي حسين رضا وشركاه، على الرقم المجاني (8002440140) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.وأضافت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.