شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: الموافقة على إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل أدوات الدين وفقا لتداول السعودية، فإن تفاصيل أدوات الدين:

1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 1,255,000,000ريال ليصل إلى 27,503,990,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 27,500,000ريال ليصل إلى 11,247,429,000 ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 1,036,000,000 ريال ليصل إلى 11,026,216,000 ريال.

4. زيادة في إصدار رقم 09-08-2023 (رمز تداول: 5333) بقيمة 1,405,000,000ريال ليصل إلى 15,929,492,000ريال.

ونوهت بإدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 23/01/2025م. الدمام - شريف احمد - وافقت تداول السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (3,723,500,000) ريـال.وفقا لتداول السعودية، فإن تفاصيل أدوات الدين:1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 1,255,000,000ريال ليصل إلى 27,503,990,000 ريال.2. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 27,500,000ريال ليصل إلى 11,247,429,000 ريال.3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 1,036,000,000 ريال ليصل إلى 11,026,216,000 ريال.4. زيادة في إصدار رقم 09-08-2023 (رمز تداول: 5333) بقيمة 1,405,000,000ريال ليصل إلى 15,929,492,000ريال.ونوهت بإدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 23/01/2025م.