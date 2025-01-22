شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ8 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة الثروة البشرية، اليوم، اتفاقية التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 8 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة التمويل تبدأ من تاريخ 22-01-2025م وتنتهي في 20-11-2027م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 8,190,000 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: إصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتمويل المستخلصات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 8 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة التمويل تبدأ من تاريخ 22-01-2025م وتنتهي في 20-11-2027م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 8,190,000 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: إصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتمويل المستخلصات.