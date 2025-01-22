الاقتصاد

«ثروة» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ8 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«ثروة» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ8 ملايين ريال

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة الثروة البشرية، اليوم، اتفاقية التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 8 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة التمويل تبدأ من تاريخ 22-01-2025م وتنتهي في 20-11-2027م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 8,190,000 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: إصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتمويل المستخلصات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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