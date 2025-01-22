شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع وزارة الصحة بقيمة 70 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 38 مستشفى بالمنطقة الجنوبية الغربية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 70.056 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية 1446-08-25 الموافق 2025-02-24، مشيرة إلى أن ترسية المشروع مع وزارة الصحة - الديوان العام.
ويتضمن المشروع تقديم الخدمات المدارة والتشغيل والصيانة والإصلاح للبنية التحتية الرقمية لعدد 38 مستشفى بالمنطقة الجنوبية الغربية وتحتوي على 2700 سرير موزعة على المستشفيات لمدة خمس سنوات وفقًا لأعلى المعايير.
ويشمل نطاق المشروع صيانة وتشغيل:
أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسح الضوئي وملحقاتها وبرامجها التشغيلية.
أجهزة الخوادم.
أجهزة شبكات المعلومات والشبكات اللاسلكية وأجهزة أمن المعلومات والاتصالات.
غرف الحاسب الآلي ومراكز البيانات وكل ما تحتويه من ملحقات.
مولدات الطاقة ومزودات الكهرباء الرئيسية والفرعية.
صيانة الكاميرات وأجهزة التسجيل وملحقاتها.
كبائن الشبكات وملحقاتها.
صيانة الأعمال المدنية.
صيانة الأعمال الميكانيكية.
صيانة الأعمال الكهربائية.
أجهزة التكييف في غرف الحاسب الآلي ومركز البيانات.
بالإضافة إلى توريد وتركيب التالي:
مستلزمات تشغيلية لرخص مكافحة الفيروسات ورخص جدار الحماية (Firewall) للمستشفيات.
رخص أجهزة الحماية الشاملة (UTM).
خدمات مدارة للمستشفيات.
مع القيام بما يلزم من أعمال التركيب والنقل والتجديد والدعم لكل من:
أجهزة الشبكة والشبكة اللاسلكية.
أجهزة أمن المعلومات.
السيرفرات.
وحدات التخزين وغيرها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 70.056 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية 1446-08-25 الموافق 2025-02-24، مشيرة إلى أن ترسية المشروع مع وزارة الصحة - الديوان العام.
ويتضمن المشروع تقديم الخدمات المدارة والتشغيل والصيانة والإصلاح للبنية التحتية الرقمية لعدد 38 مستشفى بالمنطقة الجنوبية الغربية وتحتوي على 2700 سرير موزعة على المستشفيات لمدة خمس سنوات وفقًا لأعلى المعايير.
ويشمل نطاق المشروع صيانة وتشغيل:
أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسح الضوئي وملحقاتها وبرامجها التشغيلية.
أجهزة الخوادم.
أجهزة شبكات المعلومات والشبكات اللاسلكية وأجهزة أمن المعلومات والاتصالات.
غرف الحاسب الآلي ومراكز البيانات وكل ما تحتويه من ملحقات.
مولدات الطاقة ومزودات الكهرباء الرئيسية والفرعية.
صيانة الكاميرات وأجهزة التسجيل وملحقاتها.
كبائن الشبكات وملحقاتها.
صيانة الأعمال المدنية.
صيانة الأعمال الميكانيكية.
صيانة الأعمال الكهربائية.
أجهزة التكييف في غرف الحاسب الآلي ومركز البيانات.
بالإضافة إلى توريد وتركيب التالي:
مستلزمات تشغيلية لرخص مكافحة الفيروسات ورخص جدار الحماية (Firewall) للمستشفيات.
رخص أجهزة الحماية الشاملة (UTM).
خدمات مدارة للمستشفيات.
مع القيام بما يلزم من أعمال التركيب والنقل والتجديد والدعم لكل من:
أجهزة الشبكة والشبكة اللاسلكية.
أجهزة أمن المعلومات.
السيرفرات.
وحدات التخزين وغيرها.