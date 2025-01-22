شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 3 قطاعات اقتصادية تتأثر من ولاية ترامب الثانية والان نبدء بالتفاصيل

قطاع الطاقة

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي، أن تتأثر 3 قطاعات اقتصادية رئيسية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية.وقال التقرير: إن القطاعات المتأثرة هي: الطاقة والرعاية الصحية والمالية.

أضاف أن في قطاع الطاقة تهدف سياسة ترامب "الحفر بقوة" إلى توسيع إنتاج النفط والغاز المحلي، لكن قد يواجه مُنتجو النفط الأمريكيون آفاقاً مُختلطة حيث قد يتم وضع سقف لأسعار النفط ما يُضر بالربحية.

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الرعاية الصحية

وأشار التقرير إلى أن مُنتجي الطاقة المُتجددة قد يواجهون ضغوطاً سياسية، على الرغم من أن الطلب العالمي والتمويل الأرخص قد يُساعد

وأوضح التقرير أن التركيبة المُسنة والابتكار الطبي من العوامل المُساعدة القوية، لكن مخاطر التنظيم، خاصةً بشأن تسعير الأدوية، تُشكِّل تحديات.

القطاع المالي

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المخاطر والفرص

الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد

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إلغاء القيود

وقال: قد يُضيف تعيين روبرت إف كينيدي جونيور المُحتمل مزيداً من عدم اليقين. على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، قد تنشأ نقاط دخول جذابة للمُستثمرين على المدى الطويل بسبب الأساسيات الصلبة والتقييمات المنخفضة"وأوضح التقرير أن إلغاء القيود قد يؤدي إلى تعزيز أرباح البنوك من خلال تخفيف قواعد رأس المال والإقراض.وأضاف: "مع ذلك، سيعتمد الأداء على النمو الاقتصادي واتجاهات أسعار الفائدة، حيث قد يُؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى إضعاف الطلب على القروض والضغط على الهوامش"وبحسب التقرير، تحمل عودة إدارة ترامب مزيجاً من المخاطر السياسة والفرص التكتيكية. حيث من المُرجَّح أن تواجه الأسواق قدر كبير من عدم اليقين حيث تُركِّز الإدارة على 3 عوامل وهي الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد، وإلغاء القيود، وإصلاح الهجرة.وتوقع التقرير أن تُؤدي الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات، خاصةً من الصين، إلى تعطيل سلاسل التوريد، ما يزيد من التكاليف على الشركات التي تعتمد على الإنتاج الخارجي.وأفاد بأن القطاعات ذات بيتا العالية مثل التكنولوجيا والشركات الصغيرة قد تشهد زيادة في التقلبات

وبحسب التقرير، قد تستفيد صناعات مثل الطاقة والخدمات المالية والتصنيع من انخفاض تكاليف الامتثال، ما يُؤدي إلى زيادة الكفاءة والربحية.

إصلاح الهجرة

ووفقا للتقرير قد تُؤدي السياسات الأكثر صرامة إلى إجهاد صناعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والبناء، التي تعتمد على العمالة الأجنبية. قد يُؤدي نقص العمالة إلى رفع الأجور، ما يُؤجِّج التضخم.

السبعة الكبار

وقال التقرير: إن خلال العامين الماضيين، هيمنت مكاسب الأسهم الأمريكية على ما يُعرف بـ "السبعة الكبار" - إنفيديا، وآبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا، وتسلا - التي تُشكِّل الآن ما يقرب من 30% من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز500 .

وأدى ذلك إلى تركز محافظ الاستثمار بشكل كبير على هذه الأسماء والأسهم الأمريكية بشكل عام، ما حدَّ من التنويع.



S&P 500

التكنولوجيا محرك أساسي

وقال التقرير: "لكن قد يكون هناك تحول قيد التنفيذ. لم يعد نمو الأرباح مُركَّزاً فقط في قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية اللذين تنتمي إليهما معظم أسهم "السبعة الكبار".ولأول مرة منذ عام 2018، من المتوقع أن تُحقق جميع قطاعات مؤشرنمواً إيجابياً في الأرباح في عام 2025.

في حين ستظل التكنولوجيا مُحرِّكاً أساسياً لعوائد السوق، هناك إمكانات مُتزايدة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعات والمواد والطاقة. من المُرجَّح أن تستفيد هذه القطاعات من مزيج من الإنفاق على البنية التحتية وإعادة توطين سلاسل التوريد والابتكار.

ويُبدو قطاع الرعاية الصحية واعداً بشكل خاص نظراً لتوقعات أرباحه القوية وتقييماته الجذابة والعوامل الهيكلية المُساعدة مثل التركيبة السكانية المُسنة والتطورات في التكنولوجيا الطبية.

ومن المُتوقَّع أن تستفيد قطاعات الصناعات والمواد من الاستثمار المُستمر في العمليات الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومشاريع البنية التحتية.

وتوقع التقرير أن تشهد شركات الطاقة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوليد الطاقة للذكاء الاصطناعي، اهتماماً مُتجدداً من المستثمرين.

وبحسب التقرير فإن مع ذلك، لن تتلاشى أهمية التكنولوجيا. من المُرجَّح أن تُركِّز المرحلة التالية من ريادة التكنولوجيا على الشركات التي تُظهر تبنياً حقيقياً للذكاء الاصطناعي في الواقع.

وسيعتمد الأداء المُستقبلي للقطاع على قدرته على الانتقال من التقييمات القائمة على الضجيج الإعلامي إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال الكفاءات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

فرص خارج الشواطئ الأمريكية

وأضاف التقرير أن مع تركز محافظ الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وخاصةً في "السبعة الكبار"، قد يستفيد المستثمرون من البحث خارج الولايات المتحدة إذا كانوا يبحثون عن التنويع أو سُبُل جديدة للنمو القوي.

وتُوفر الأسواق الأوروبية والآسيوية، في حين أنها تواجه مجموعتها الخاصة من التحديات، فرصاً قيمة مُقنعة مقارنةً بالولايات المتحدة.



العجائب السبع

ونوه بيتم تداول الأسهم الأوروبية بخصم كبير مقارنةً بالولايات المتحدة، ما يعكس المخاوف بشأن ضعف اقتصاد منطقة اليورو ومخاطر الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية والسياسية المُستمرة.

ووفقا للتقرير، تفوقت "العجائب السبع" الخاصة بالمنطقة، والتي تشمل هيرميس ونوفو نورديسك وسيمنز وإل في إم إتش وساب وإيه إس إم إل وشنايدر إلكتريك، على السوق الأوسع، وإن لم يكن ذلك بشكل كبير مثل نظيراتها الأمريكية.

وأفاد بتداول كل قطاع في أوروبا بخصم أعلى من المتوسط التاريخي مقارنةً بالولايات المتحدة. وبالنظر إلى المُستقبل، من المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر MSCI Europe بنسبة 1.3% في عام 2024 وتسارع إلى 6.6% في عام 2025، بقيادة تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية التقديرية والرعاية الصحية.

وتشمل مجالات النمو الرئيسية أيضاً الكهربة والطاقة المُتجددة والابتكار الصناعي، حيث تُعد الشركات الأوروبية رائدة عالمياً.

انتعاشات حادة

في غضون ذلك، في آسيا، تُوفر الصين إمكانية لحدوث انتعاشات حادة، حيث يتم تسعير الأسهم الصينية بشكل جذاب، وأي علامات على التيسير المالي القائم على الطلب أو إبرام صفقات مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد تُشعل ارتفاعاً سريعاً.

وأضاف: "مع ذلك، تظل هذه فرصة تكتيكية وليست هيكلية. تستمر المشاكل المُستمرة مثل الانكماش وارتفاع الديون وضعف ثقة المُستهلك في التأثير على التوقعات طويلة الأجل".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يُؤدي الدور الكبير للتدخل الحكومي في الاقتصاد والأسواق إلى خلق حالة من عدم اليقين، ما يجعل الأسهم الصينية أقل جاذبية من منظور استثماري هيكلي ما لم يتم تنفيذ إصلاحات ذات معنى".

فرصة انتقائية

من ناحية أخرى، تُوفر اليابان فرصة أكثر انتقائية. في أعقاب تحول سياسة بنك اليابان (BOJ) في يوليو، شهدت الأسهم اليابانية تصحيحاً قصيراً قبل أن تتعافى مرة أخرى.

وأصبحت التقييمات أقل جاذبية، ويواجه السوق الأوسع مخاطر تدهور الطلب العالمي وارتفاع قيمة الين. مع ذلك، قد تُوفر قطاعات مثل البنوك، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، والشركات الصناعية المرتبطة بالسياسة الصناعية الحكومية فرصاً مُستهدفة.

ووفقا للتقرير الصادر عن "ساكسو بنك" يظل إصلاح حوكمة الشركات عاملاً مُساعداً طويل الأجل للأسهم اليابانية، خاصةً للشركات التي تُحسِّن عوائد المُساهمين.

وقال التقرير: "قد يجد المُستثمرون الذين يبحثون عن انكشاف على الأسواق الناشئة قيمة في دول مثل فيتنام، التي من المُرجَّح أن تستفيد من إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية حيث تتطلع الشركات إلى التنويع بعيداً عن الصين وسط مخاطر الحرب التجارية".