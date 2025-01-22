شكرا لقرائتكم خبر عن ”البيئة“: إصدار أكثر من «1300» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار «1373» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها، ومراقبة «5500» عداد وناقل للبيانات خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم استغلال الموارد المائية، بما تسهُم في تعزيز استدامتها بالمملكة.

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