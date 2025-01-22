شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك لا يزال غائباً عن متاجر التطبيقات فى الولايات المتحدة رغم تأجيل الحظر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه تطبيق تيك توك تحديات متواصلة في الولايات المتحدة، حيث لم يعد متاحاً على متاجر آبل وجوجل رغم تأجيل الحظر المفروض عليه. جاء هذا التأجيل بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي منح شركة بايت دانس الصينية فترة إضافية للتفاوض بشأن بيع التطبيق أو إيجاد حل آخر لتجنب الحظر، ومع ذلك لا يزال التطبيق في حالة غياب، مما يثير تساؤلات حول مستقبله في السوق الأمريكية.

ولم يظهر تيك توك بعد على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بعد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يؤجل الحظر لمدة 75 يوماً، هذا القرار جاء بعدما دخل قانون يطالب شركة بايت دانس ببيع التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي حيز التنفيذ.

على الرغم من أن تيك توك استأنف خدماته بعد وعود من ترامب بأن الشركة وشركاءها لن يواجهوا غرامات كبيرة، إلا أن التطبيق لم يعد متاحاً على منصات آبل وجوجل، يعتقد أن الشركات التقنية الكبرى تنتظر ضمانات إضافية قبل تجاوز الحظر الذي قد يعرّضها لعقوبات قانونية.

وفي تعليقها، أوضحت آبل أن تطبيق تيك توك غير متوفر في الدولة أو المنطقة، بينما ذكرت جوجل أن التحميل متوقف بسبب المتطلبات القانونية الأمريكية.

من جهة أخرى، صرح بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة General Atlantic، أن هناك حلولاً لتغيير ملكية تيك توك في الولايات المتحدة لا تتطلب البيع الكامل.

وأشار إلى أن 60% من شركة بايت دانس مملوكة لمستثمرين غير صينيين مثل BlackRock وGeneral Atlantic، بينما يمتلك المؤسسون والموظفون النسبة المتبقية.

ورغم هذه التطمينات، لا تزال حالة الغموض تسيطر على مصير تيك توك في الولايات المتحدة، في ظل غياب أي تصريحات رسمية من الأطراف المعنية.