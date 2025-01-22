شكرا لقرائتكم خبر أساطير الراليات يلهبون «رالي حائل تويوتا» بسباق استثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار عشاق رياضة السيارات من مختلف دول الشرق الأوسط، لمتابعة "رالي الأساطير" ضمن احتفالية مرور عشرين عاماً على انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي الذي سيقام بمدينة حائل من 30 يناير حتى 1 فبراير 2025.

ويشارك أساطير الراليات في السباق المنتظر الذي سيجمع نخبة السائقين، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وأحد مؤسسي فريق "الفيصل للسباقات"، بطل الراليات القطري سعيد الهاجري، بطل الراليات السعودي عبد الله باخشب، بطل الراليات السعودي أحمد الصبان، بطل الراليات العُماني حمد الوهيبي، الفائز بأول نسخة للرالي ابن حائل البطل فرحان الشمري، وبحضور بطل الراليات السعودي المخضرم ممدوح خياط.

رالي الأساطير والذي يرعاه الاتحاد السعودي للسيارات والدارجات النارية وجميل لرياضة المحركات، سيشكّل مناسبة هامة لرياضة السيارات في المملكة وفرصة للجيل الجديد من محبي وعشاق سباقات السيارات للتعرف عن كثب على هؤلاء الابطال الذين وضعوا اللبنة الاولى لرياضة السيارات بالمنطقة ومتابعة سباق استثنائي لن يتكرر الا بعد سنوات طويلة.

يعود رالي حائل تويوتا الدولي 2025 بنسخته الـ 20 من جديد، من الفترة 30 يناير الى 1 فبراير 2025، والذي يعتبر أقدم رالي صحراوي على مستوى المملكة العربية السعودية، ويشكل الجولة الأولى من موسم كأس العالم لراليات "باها كروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باها"، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باها كروس كنتري” للدراجات النارية.

ويتنافس في مراحل سباق الرالي على مدى يومين العديد من السائقين المحليين والعالميين في فئات مختلفة في السيارات والدراجات النارية مثل البطل العالمي يزيد الراجحي والبطلة العالمية دانية عقيل، صالح السيف، مها الحملي، حمزة باخشب، ميروسلاف زابلتان، عبد الله الشقاوي وغيرهم.