شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد يوم ثابت للقاء المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لبحث ملفات العمل وموقف انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وجاءت تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد يوم ثابت أسبوعيا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحى أو المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول فى الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دورى بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميدانى للتأكد من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة يوم الثلاثاء أسبوعيا لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التى تواجههم والاستجابة لشكواهم وبحث مقترحاتهم حول تحسين الخدمات.

وشدد على أهمية التواصل المباشر والدورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتنسيق الجهود فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.