الامارات | حمدان بن محمد: "التجارة من الركائز الرئيسة لتنويع اقتصاد دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التجارة نشاط اقتصادي أتقنت دبي فنونه على مدار عقود تمكنت خلالها من أن تفسح لنفسها مكانةً متميزةً كنقطة محورية لحركة التجارة حول العالم، منوهاً سموه بدور تجّار دبي وشركائها التجاريين حول العالم لإسهامهم في دعم نهج الإمارة في تنوّيع مصادر دخلها، وإكسابها مكانةً مرموقةً على خارطة التجارة العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء سموّه جمعاً من رجال الأعمال والتجّار والمستثمرين، اليوم (الأربعاء) في مجلس زعبيل بدبي، حيث أثنى سموّه على الأداء القوي لقطاع التجارة في ضوء مؤشرات النمو الصاعدة والتي تعكس نجاح جهود واستراتيجيات تطوير القطاع في ضوء رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التجارة كرافد رئيس للتنمية المستدامة، وهي الرؤية التي ترجمتها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ومن أبرزها مضاعفة تجارة دبي الخارجية إلى /25.6/ تريليون درهم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم بحلول العام 2033.



وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدت دبي منذ عقود نهجاً اقتصادياً مستشرفاً للمستقبل قائماً على تنويع مصادر الدخل.. والتجارة كانت وستظل من الركائز الرئيسة لتنوّيع اقتصاد دبي.. ونحن مستمرون في تأكيد فرص نموها بشراكة تزداد قوة مع القطاع الخاص.. بمواصلة تطوير البنى التحتية التي تخدم القطاع، وبناء شراكات جديدة وترسيخ مقومات ازدهار القائم منها.. وسنّ وتحديث التشريعات الداعمة للأنشطة التجارية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوظيف التحوّل الرقمي والتقنيات المبتكرة في تسريع العمليات التجارية وجعلها أكثر كفاءة واستدامة لنصل مع شركائنا إلى مستويات جديدة من النمو".

وأضاف سموّه: "النتائج القوية المتحققة لتجارة دبي الخارجية تطمئننا أننا نسير في الاتجاه الصحيح برؤية واقعية وأهداف محددة للقطاع بكل ما يحمله من أهمية في خلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز التنافسية وتوسيع دائرة الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام شركائنا لتنمية أعمالهم ومنحهم الممكنات الداعمة لوصولهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دبي التي ستظل دائماً بوابة رئيسية للتجارة العالمية".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ضمن اللقاءات الدورية في مجلس زعبيل، التقيت عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال، وبحثنا مسيرتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية، إضافةً إلى سبل تعزيز شراكاتنا المحلية والعالمية.. كما شهدت وضيوف مجلسنا محاضرة حول أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة قدمها بن نواك، الرئيس التنفيذي لشركة "رفليكت أوربيتال" التي تطور تقنيات لضمان توصيل أشعة الشمس إلى محطات تخزين الطاقة الشمسية في أوقات الليل، كما التقيت خلال المجلس أندرياس كوفمان رئيس المجلس الإشرافي على شركة لايكا التي اختارت الاحتفال في دبي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها".

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والوزراء والقيادات العسكرية وكبار المسؤولين في دبي.

إلى ذلك، تابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور، محاضرة قدّمها بن نواك، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "رفليكت أوربيتال" (Reflect Orbital)، حول تقنيات جديدة تطورها الشركة من أجل ضمان توصيل أشعة الشمس إلى محطات تخزين الطاقة الشمسية في أوقات الليل، وهي تقنية تعتمد على استخدام لوحات ضخمة من العاكسات الضوئية التي يتم تثبيتها في الفضاء وضمن مدارات حول الأرض، بما لهذه التقنية من أثر إيجابي كبير على حياة المجتمعات وتحسين فرص تطورها.



وتناول نواك في محاضرته الأسلوب المتطور للتقنية الجديدة الهادفة إلى ضمان استمرار إمداد محطات الطاقة الشمسية بأشعة الشمس حتى بعد الغروب، وفي أثناء فترات الليل، باستخدام العواكس الفضائية الضخمة لنقل أشعة الشمس إليها، وذلك في ضوء العديد من العوامل المشجعة على خوض هذا المجال، ومن أهمها التطور الكبير في صناعة الفضاء وتزايد الاستثمارات العالمية في استحداث أجيال جديدة من المركبات الفضائية أكبر حجماً وأقل تكلفة، علاوة على التوسّع العالمي المستمر في الاعتماد على الشمس كمصدر للطاقة النظيفة، حيث يبقى العائق الوحيد هو غياب الشمس في أوقات الليل، وهو ما تسعى الشركة للتغلب عليه من خلال إطلاق قمرها الاصطناعي الأول والذي سيحمل العواكس المستخدمة لنقل أشعة الشمس إلى مناطق مظلمة أثناء الليل.