شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة.

وفي برقيتها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة منال عوض: «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة، مضيفة: "هذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تجسد أسمي معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، داعيًة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل ويحقق آمالها في الأمن والسلام والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين".