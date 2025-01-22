بعد وفاة 120 حالة.. أعراض وباء الحصبة المنتشر في المغرب

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الوقت التي كشفت الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، عن معاناتها مع الأمراض والفيروسات التنفسية المنتشرة التي باتت تتفشى في الكثير من البلدان، كان المواطنون بالمغرب يعانون من تفشي مرض الحصبة، إذ كشف مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن داء الحصبة تحول إلى وباء في البلد.

الحصبة تقتل 120 مواطنا في المغرب

ووفقًا لما كشف عنه مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، لموقع «هسبريس» المغربي، فإن الحصبة منذ بداية انتشارها في نهاية 2023، زادت في الشراسة حتى سجَّلت المملكة اليوم 120 حالة وفاة و25 ألف إصابة بالمرض المعروف محليا باسم «بوحمرون»، وهو ما أدى لإطلاق حملات في المغرب تدعو إلى التلقيح مجددا ضد الداء، وخاصة الأطفال.

ما هو داء الحصبة الذي قتل 120 مواطنا بالمغرب؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، فمرض الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل بسبب تنفس شخص مصاب بعدواه أو عن طريق الرذاذ أو السعال، وله أعراض وخيمة تصل إلى الموت، وتُعد أكثر شيوعًا بين الأطفال.

وتصيب الحصبة الجهاز التنفسي ومن ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

أعراض الحصبة

عادةً ما تبدأ أعراض الإصابة بالحصبة بعد فترة تتراوح بين 10 أيام و14 يوماً من التعرّض للفيروس، ومن أبرز علامات المرض الآتي:

ظهور الطفح الجلدي على الجسم، ويبدأ بعد حوالي 7 أيام و18 يوماً من التعرض للفيروس.

سيلان الأنف.

السعال.

احمرار العينين.

سيلان الدمع.

ظهور بقع بيضاء صغيرة على الخدين.

ظهور طفح على الوجه وأعلى الرقبة، ثم على اليدين والقدمين ويستمر عادةً لمدة تتراوح بين 5 و6 أيام.

مضاعفات الحصبة

التهاب الدماغ (عدوى تسبّب تورم الدماغ ومن المحتمل أن تتلفه).

الإسهال الشديد.

الجفاف الناجم عن الإسهال وفقدان السوائل.

التهابات الأذن.

مشكلات التنفس الحادة بما فيها الالتهاب الرئوي.

تظهر مضاعفاته لدى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو ضعف جهاز المناعة.

من هم الفئات الأكثر عرضة لخطر الحصبة؟

الأشخاص غير المُلقّحين.

الحوامل.

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

الأطفال الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.

كيف ينتقل المرض الحصبة من شخص لآخر؟

عن طريق ملامسة إفرازات الأنف أو الحلق الحاملة للعدوى (من خلال السعال أو العطاس).

استنشاق الهواء الذي يتنفسه شخص مصاب بالحصبة.

الأسطح الملوثة.

الوقاية من مرض الحصبة

أخذ اللقاح على نطاق المجتمع المحلي.

تلقيح جميع الأطفال ضد الحصبة، إذ لا بد من الحصول على جرعتين من اللقاح ضماناً لتزويدهم بالمناعة ضد المرض.