شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى سوريا: ما تقوم به إسرائيل في الأراضي السورية غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إن ما تقوم به إسرائيل في سوريا غير مقبول ويجب أن يتوقف، موضحا أنه من المهم إعادة النظر في العقوبات.

ودعا إلى الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني، مشددا على ضرورة أن يشمل كافة مكونات المجتمع السوري.

واعتبر أن العنصر الأساسي للاستقرار هو تشكيل جيش موحد وهذا يتطلب إدارة حذرة، داعيا إلى ضمانات بحماية كل السوريين وإشراكهم بمستقبل بلادهم