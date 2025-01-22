شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في منطقة العرقوب جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل الجيش اللبناني اليوم /الأربعاء/، انتشاره في منطقة العرقوب بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الجيش اللبناني استكمل انتشاره في منطقة العرقوب بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، مشيرة إلى تمركز عدة آليات مدرعة ودبابات في مرتفعات بلدة "كفرشوبا" وصولا حتى "بركة بعثائيل"، وكذلك في بلدات "كفرحمام" و"راشيا الفخار"، منوهة بأن قوات الجيش سبق وانتشرت في الطرف الشرقي لبلدة شبعا.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة بقضاء صور، وكذلك تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار - حاصبيا.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بالعثور على مواطن من بلدة طلوسة بقضاء مرجعيون، جثة داخل سيارته في وادي السلوقي لجهة أطراف بلدة مجدل سلم، كان يحاول التوجه أمس إلى بلدته، وأطلقت في اتجاهه قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاصات عدة أدت إلى استشهاده، مشيرة إلى أنه تم انتشال الجثة من قبل الصليب الأحمر اللبناني.

وفي السياق، أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخين جو أرض باتجاه محور بسطرة إلى الشرق من بلدة المجيدية بقضاء حاصبيا، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، عمليات نسف وتفجير في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل في النبطية، وكذلك أقدم على تفجير وحرق 8 منازل ببلدة الطيبة في مرجعيون وإلقاء القنابل وإطلاق الرصاص بصورة مستمرة.