شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 898 حاجزا عسكريا وبوابة تحاصر المواطنين في الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي أقامتها ونصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا.

وقال المدير العام للنشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود - اليوم /الأربعاء/ في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن من بين الـ 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025.

وأضاف أنه كانت آخر البوابات الحديدية هي بوابة بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، التي نصبتها قوات الاحتلال صباح اليوم، لتكون المحصلة النهائية لعدد الحواجز بكل تصنيفاتها 898، منها 146 بوابة حديدية بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال نفذوا سلسلة اعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية ومركبات المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في شرق قلقيلية، ما يدلل على أن هناك تبادلا وظيفيا بينهما، للتضييق على المواطنين.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوابة حديدية عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، لـ "وفا، أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي للقرية.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت نحو 30 عاملا في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، دون سبب يُذكر، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أخضعت العمال لتحقيق قاسٍ.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون بلدة سبسطية شمال غرب المدينة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن أكثر من 50 مستوطنا اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة الأثرية كافة، ومنعت الدخول والخروج منها.

كما اقتحم مستوطنون مدرسة شلال العوجا الأساسية المختلطة شمال مدينة أريحا.

وقالت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مدرسة شلال العوجا في تجمع رأس العين البدوي شمال أريحا، وأتلفت ممتلكات تعود للمدرسة، وأطلقت أغنامها ترعى في محاصيل المواطنين.