شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث مع نظرائه تطورات الأوضاع على هامش دافوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي⁦‪‬⁩، خلال عدة لقاءات عقدها مع نظرائه وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المحادثات أكدت أهمية تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص الأوضاع الإقليمية والدولية، والتي عقدت بشكل منفصل مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية في جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا، ووزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي⁦.