شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستعد لإطلاق أول سماعة "واقع معزز" حقيقية فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مارك جورمان من بلومبرج تقريرًا حول خطوات Meta التالية في مجال الأجهزة، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على عمل الشركة، وفقًا لهؤلاء المطلعين، تعمل شركة Meta على تطوير ثلاثة نماذج جديدة على الأقل من النظارات الذكية، وقد وضعت خارطة طريق نحو إطلاق أول نظارات الواقع المعزز الحقيقية، وبحسب ما ورد تواصل الشركة أيضًا جهودها لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في المعصم القابل للارتداء وفي سماعات الأذن.

وتبيع شركة Meta بالفعل النظارات الذكية بالشراكة مع Ray-Ban، وهو خط إنتاج داخليًا يسمى Supernova، يذكر جورمان أنه سيتم تقديم هذه التشكيلة الحالية إلى أسواق جديدة، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول المكان.

ويتم تطبيق تقنيات Meta أيضًا على الإطارات من العلامات التجارية الأخرى المملوكة لشريكتها Luxottica Group، ويُزعم أن هذا سيؤدي إلى إطلاق النظارات التي تحمل الاسم الرمزي Supernova 2، وستكون هذه المجموعة مخصصة لراكبي الدراجات والرياضيين الآخرين، وسيتم وضع الكاميرا الخاصة بها في وسط الإطارات.

النموذج الثالث يُطلق عليه داخليًا اسم Hypernova، وسيكون هذا المنتج بمثابة خطوة أخرى أقرب إلى تجربة الواقع المعزز الحقيقية، مما يمنح مرتديه القدرة على تشغيل تطبيقات برمجية بسيطة وعرض الإشعارات وعرض الصور الملتقطة بواسطة الجهاز.

ويقال إن مجموعة الميزات الأكثر تقدمًا ستأتي بسعر أكثر تقدمًا، وأخبرت المصادر جورمان أنه من المتوقع حاليًا أن تكلف هذه المجموعة 1000 دولار، وكان المطلعون قد كشفوا بالفعل الشهر الماضي أن شركة Meta كانت تعمل على جلب شاشة عرض لنماذج نظارات Ray-Ban الخاصة بها.

وإلى جانب هذه النظارات الذكية، تعمل شركة Meta أيضًا على تطوير منتج الواقع المعزز الذي يطلق عليه اسم Orion، وأفاد جورمان أن مجموعة Orion لن تتلقى إصدارًا تجاريًا ، وبدلاً من ذلك، قال إن Meta تخطط لإطلاق نسخة مختلفة من الأجهزة في وقت مبكر من عام 2027، و هذا المنتج يحمل الاسم الرمزي Artemis، وأخبرت المصادر جورمان أن هذه النظارات النموذجية ليست ثقيلة مثل Orion وأكثر تقدمًا من سابقتها.

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة في تقرير جورمان أن شركة ميتا تعمل على تطوير حزام معصم يمكنه التحكم في نظارتها الذكية ، ومعظم نماذج الشركة مزودة بعناصر تحكم عند الصدغ، ولكن خيار المعصم سيكون مشابهًا للخيار المستخدم في النموذج الأولي لنظارة أوريون.

وأخيرًا، أكد أن شركة Meta لا تزال تعمل على نماذج أولية لسماعات أذن مزودة بكاميرات، والتي قد تكون منافسًا لسماعات AirPods من Apple ، وتم الإبلاغ عنه ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا المشروع في مايو 2024، ويبدو أن هذا المفهوم يواجه بعض التحديات في التطوير ، وإذا وصلت هذه "السماعات الذكية" إلى السوق، فمن المرجح ألا يحدث هذا قبل سنوات.