شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساعدت Wi-Fi Calling فى تحسين جودة الاتصالات؟ وطريقة تفعيلها والان مع تفاصيل الخبر

في عالم يعتمد على الاتصالات الرقمية بشكل متزايد، تظهر تقنية Wi-Fi Calling كحل مبتكر يهدف إلى تحسين جودة المكالمات الهاتفية، خاصة في الأماكن التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة المحمولة، تعتمد هذه التقنية على استخدام شبكة الواى فاى لإجراء واستقبال المكالمات، مما يضمن استمرارية التواصل بجودة عالية دون انقطاع.

كيف تحسن Wi-Fi Calling جودة الاتصالات؟

تغطية أقوى في المناطق الضعيفة الإشارة: توفر حلاً فعالاً للمباني المغلقة أو المناطق النائية.

جودة صوت محسنة: بفضل الاتصال بشبكة الإنترنت، تتم المكالمات بصوت أوضح وأكثر استقرارًا.

سهولة الاستخدام: لا تحتاج إلى تطبيقات إضافية؛ تعمل الميزة مباشرة من الهاتف.

توفير في التكلفة أثناء السفر: يمكنك إجراء المكالمات عبر الواى فاى بتكاليف أقل مقارنة بالشبكات التقليدية.

خطوات تفعيل Wi-Fi Calling بسهولة

- تحقق من دعم هاتفك للخدمة:

تأكد من أن هاتفك يدعم ميزة Wi-Fi Calling، وهي متوفرة في معظم الهواتف الذكية الحديثة.



- تفعيل الخدمة من مزود الشبكة:

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للتأكد من تفعيل الميزة على خطك.



- تفعيل Wi-Fi Calling على الهاتف:

- لنظام أندرويد:

افتح "الإعدادات".

اختر "الشبكة والإنترنت" أو "الاتصالات" حسب نوع الهاتف.

اضغط على "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيلها.



- لنظام iOS آيفون:

افتح "الإعدادات".

اختر "الهاتف".

اضغط على "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيلها.



- اتصل بشبكة واي فاي موثوقة:

تأكد من الاتصال بشبكة إنترنت مستقرة للحصول على أفضل تجربة اتصال.



مع تفعيل Wi-Fi Calling، ستتمكن من الاستمتاع بمكالمات عالية الجودة أينما كنت، حتى في الأماكن التي لا تصلها تغطية الشبكة التقليدية.