مجهولون يضرمون النار بسيارة ناشط في تعز(صور)

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عدن - ياسمين التهامي - اضرم مجهولين النار بسيارة ناشط في محافظة تعز وسط البلاد وسط صمت أمني. وقال الناشط محمد الغزالي أن مجهولين قاموا في إحراق سيارته.

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