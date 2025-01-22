الامارات | «تناي 8 واي» يتصدر بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر في النفق الهوائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فريق «تناي 8 واي» اليوم الافتتاحي لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر في النفق الهوائي، والتي تستضيف مرحلته الأولى منشأة «كلايم» بجزيرة ياس في أبوظبي.

ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين، حيث قدمت الفرق المشاركة عروضًا مميزة في واحدة من أبرز فعاليات القفز الحر الداخلي.

وتمكن فريق «تناي 8 واي» من تحقيق 112 نقطة خلال الجولات الخمس التي أُقيمت حتى الآن، بمعدل نقاط بلغ 22.40، ليعتلي صدارة الترتيب.

وجاء في المركز الثاني فريق «كوزباس أرينا» برصيد 90 نقطة، بينما حل فريق «نومادس» في المركز الثالث برصيد 76 نقطة. وتستمر منافسات المرحلة الأولى من البطولة، حتى الغد، أما المرحلة الثانية، فستنتقل إلى موقع «سكاي دايف دبي» يومي 25 و26 الجاري.