شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة حوثية تصدر أحكامًا بالإعدام والحبس على 131 شخصًا بهذه التهمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �دانت محكمة جزائية متخصصة تابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء، اليوم الإثنين، 131 شخصًا بتهم تتعلق بما يسمى "الحرب الناعمة"، حيث أصدرت أحكامًا بالإعدام على 18 مدانًا، بينما تلقى 113 آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين ونصف إلى 15 عامًا. وترأس الجلسة القاضي الوالي للحوثيين المدعو عبدالله دواس، بحضور مجموعة من أعضاء النيابة. وزعمت المليشيات أن المدانين تورطوا في أنشطة منافية للأخلاق، بما في ذلك الدعارة وتبادل الفيديوهات، حيث قاموا باستئجار شقق في أحياء العاصمة اليمنية وشقة في الرياض لهذا الغرض. وذكرت المليشيات أن المتهمين شكلوا شبكة تحت اسم "حلوين اليمن" للترويج للدعارة والمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعين أنهم يرسلون الشباب إلى السعودية لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة حوثية تصدر أحكامًا بالإعدام والحبس على 131 شخصًا بهذه التهمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.