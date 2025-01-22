شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير...عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اكد عضو مجلس القيادة.الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي لـ«رويترز» ان تراخي بايدن سمح للحوثيين بتعزيز قدراتهم العسكرية وتوسيع نطاقه وأوضح عيدروس الزبيدي ان استمرار الوحدة اليمنية لم يعد ممكناً والحل هو استقلال الجنوب كما كان في 90م وكشف الزبيدي ان حل الدولتين هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع في اليمن

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