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شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي ضمن قائمة أفضل 100 طبيب في العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد يعكس التميز والريادة في المجال الصحي السعودي، حصل الدكتور ماجد عبدالله المنيف على جائزة "أفضل 100 طبيب في العالم" لعام 2024، التي يمنحها معهد القمة العالمي للقادة (Global Summits Institute) ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.
ويكرّم المعهد العالمي الأطباء الذين يتميزون في مجالات الممارسة السريرية، والبحث العلمي، والابتكار، والقيادة التنظيمية، وريادة الأعمال في الرعاية الصحية.
ويكرّم المعهد العالمي الأطباء الذين يتميزون في مجالات الممارسة السريرية، والبحث العلمي، والابتكار، والقيادة التنظيمية، وريادة الأعمال في الرعاية الصحية.
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ويُعد الدكتور المنيف من الكفاءات الوطنية المتميزة في المجال الصحي حيث يشغل حالياً منصب مدير إدارة الصحة المدرسية ورئيس لجنة الفعاليات والأنشطة بفرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض.
كما يتمتع بمسيرة مهنية حافلة، حيث عمل سابقاً مشرفاً عاماً على برنامج مكافحة التدخين ومديراً عاماً للتوعية وتعزيز الصحة بوزارة الصحة، وتم تعيينه مؤخراً رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عمله مستشاراً بكل من مؤسسة وقف الحزم الخيري والجامعة العربية الصحية الالكترونية وعدد من مراكز التدريب والجمعيات الخيرية.
مؤلفات علمية
وقام بتأليف عدد من الكتب العلمية والتوعوية، من آخرها كتاب "صحة المعلم"، وحصد جائزة أفضل كتاب في التغذية من المركز العربي للتغذية في العام 2004م، وجائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ عام 2012.
الجدير بالذكر أن الدكتور المنيف يحمل بجانب شهاداته في طب الأسنان الوقائي عدداً من الشهادات المهنية الأخرى في مجالات إدارة الجودة، وإدارة الأعمال، والتسويق الاستراتيجي، مما ساهم في تنمية قدراته وامكاناته في تطوير وتقييم العديد من المبادرات والمشاريع الصحية والإدارية والاجتماعية وتنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل في عدد من المجالات.
وأعرب الدكتور المنيف عن شكره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن النهضة السعودية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030م ساهمت في دعم الكوادر الصحية للوصول وحجز مكاناً مرموقاً للمملكة العربية السعودية في القمة مع الدول المتقدمة في جميع المسارات والبرامج.