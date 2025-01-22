شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي ضمن قائمة أفضل 100 طبيب في العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد يعكس التميز والريادة في المجال الصحي السعودي، حصل الدكتور ماجد عبدالله المنيف على جائزة "أفضل 100 طبيب في العالم" لعام 2024، التي يمنحها معهد القمة العالمي للقادة (Global Summits Institute) ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.

ويكرّم المعهد العالمي الأطباء الذين يتميزون في مجالات الممارسة السريرية، والبحث العلمي، والابتكار، والقيادة التنظيمية، وريادة الأعمال في الرعاية الصحية.





أخبار متعلقة



ويُعد الدكتور المنيف من الكفاءات الوطنية المتميزة في المجال الصحي حيث يشغل حالياً منصب مدير إدارة الصحة المدرسية ورئيس لجنة الفعاليات والأنشطة بفرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض.

كما يتمتع بمسيرة مهنية حافلة، حيث عمل سابقاً مشرفاً عاماً على برنامج مكافحة التدخين ومديراً عاماً للتوعية وتعزيز الصحة بوزارة الصحة، وتم تعيينه مؤخراً رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عمله مستشاراً بكل من مؤسسة وقف الحزم الخيري والجامعة العربية الصحية الالكترونية وعدد من مراكز التدريب والجمعيات الخيرية.



مؤلفات علمية