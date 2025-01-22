تكنولوجيا: iPhone SE 4 يظهر بتصميم iPhone 16e مع Dynamic Island في تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان التسريبات حول هاتف iPhone SE الجديد تتوالى بسرعة هذه الأيام. مؤخرًا، نشر Evan Blass صورة تلقي بظلال الشك على الافتراضات السابقة المتعلقة بخليفة iPhone SE 2022.

حتى وقت قريب، كانت الشائعات تشير إلى أن iPhone SE القادم سيكون نسخة معدلة من iPhone 14، الذي لا تزال أبل تبيعه إلى جانب iPhone 14 Plus كخيارات ميسورة التكلفة ضمن سلسلة هواتفها.

بناءً على ذلك، كان المتوقع أن تستخدم أبل شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة الخاصة بـ iPhone 14 في تصميم iPhone SE 4، المعروف أيضًا باسم iPhone 16e.

لكن وفقًا لتقرير Blass، تُظهر الصور المستخرجة من الكود التجريبي لنظام iOS 18.3 أن iPhone SE القادم قد يحمل ميزة Dynamic Island، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة iPhone 15 وما بعدها.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه الصور تأكيدًا على الشكل النهائي للجهاز، حيث قد تكون مجرد عناصر تجريبية تُستخدم داخل النظام لحين الكشف الرسمي عن التصميم.

بناءً على ذلك، يبقى الشكل النهائي لـ iPhone SE القادم غير مؤكد. تشير بعض التحليلات إلى احتمال أن يشبه iPhone 16e أو iPhone SE 4 تصميم سلسلة iPhone 16 بشكل أقرب من التصاميم التي اقترحتها الشائعات السابقة.

لا يزال هناك كثير من التفاصيل التي لم تُحسم بعد، مما يجعل الأشهر المقبلة مليئة بالتوقعات والتسريبات الجديدة.

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