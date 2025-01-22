تكنولوجيا: الحاسب المحمول Fujitsu FMV Note U AI يقدم بطارية تدوم 36 ساعة مع معالج Intel Lunar Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعي شركة Fujitsu أن جهاز FMV Note U الجديد هو أخف حاسب محمول Copilot+ في العالم، حيث يزن فقط 1.85 رطل، مما يجعله من بين أخف الأجهزة المحمولة في السوق.

وعلى الرغم من تصميمه النحيف، تمكنت الشركة من تضمين بطارية بسعة 64 وات في الساعة، توفر عمرًا يصل إلى 36 ساعة في وضع الخمول.

يقل عمر البطارية إلى 15.5 ساعة عند مشاهدة مقاطع الفيديو، ومن المرجح أن يكون أقل عند استخدام تطبيقات المكتب أو تصفح الإنترنت.

ومع ذلك، يظل هذا الحاسب المحمول فائق النحافة، الذي يعمل بنظام Windows، مجهزًا ببطارية كبيرة نسبيًا ومعالج Intel Core Ultra 7 258V المتميز. هذا المعالج يحتوي على أربعة نوى للأداء تصل سرعتها إلى 4.8 جيجاهرتز، وأربعة نوى للكفاءة، بالإضافة إلى رسومات Intel Arc Graphics 140V السريعة.

تم اعتماد الهيكل وفقًا للمعايير العسكرية MIL-STD-810H، مما يضمن متانته وقوته. كما يتميز جهاز Ultrabook بمجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB-C مع دعم Thunderbolt 4، منفذي USB-A، HDMI 2.1، قارئ بطاقة microSD، مقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وحتى Ethernet Gigabit، وهو أمر نادر في الأجهزة بهذا الوزن.

يدعم الجهاز أيضًا شبكة Wi-Fi 7، ويأتي بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع مستشعر بصمات الأصابع وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل.

أما بالنسبة للسعر والتوافر، فإن جهاز Fujitsu FMV Note U UA-K1 Ultrabook متوفر حاليًا في اليابان فقط. يبدأ سعر الطراز الأساسي المزود بمعالج Core Ultra 5 226V وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين SSD 256 جيجابايت من 214,000 ين ياباني (1375 دولارًا).

بينما يتوفر التكوين الأكثر قوة، الذي يحتوي على معالج Core Ultra 7 258V وذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 2 تيرابايت، بسعر 332,800 ين ياباني (2139 دولارًا).

وبشكل رسمي، يتم بيع أجهزة Fujitsu المحمولة فقط في اليابان والولايات المتحدة، لذا سيتعين على المشترين المحتملين في أوروبا استيراد الجهاز.

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