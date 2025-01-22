تكنولوجيا: Asus تستعد لإطلاق إصدار اقتصادي من ROG Phone 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد شهرين فقط من إعلان شركة Asus عن هاتفي ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro، أحدث هواتفها المخصصة للألعاب، يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق طراز ثالث أكثر اقتصادية قد يكون في متناول الجميع، إذا أخذنا الاسم ورقم الطراز في الاعتبار.

تم رصد الجهاز القادم في قواعد بيانات الهيئات التنظيمية الماليزية والتايلاندية المكافئة للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، تحت اسم ROG Phone 9 FE.

تشير لاحقة FE إلى فكرة “Fan Edition”، وهو توجه مشابه لما تقدمه سامسونج في سلسلة Galaxy FE، مما يوحي بأن Asus تسعى لإطلاق جهاز موجه للفئة السعرية الأقل.

رقم الطراز للهاتف الجديد هو AI2401_N، وهو يشبه إلى حد كبير أرقام طرازات ROG Phone 8 وROG Phone 8 Pro، مما يعزز التكهنات بأن ROG Phone 9 FE قد يكون إعادة تسمية لأحد هذه الأجهزة. بالمقارنة، تحمل سلسلة ROG Phone 9 رقم الطراز AI2501.

نظرًا للأسعار المرتفعة لسلسلة ROG Phone 9، حيث يبدأ سعر الإصدار القياسي من 999.99 دولارًا وسعر ROG Phone 9 Pro من 1199.99 دولارًا، فإن تقديم خيار أرخص قد يكون موضع ترحيب لعشاق السلسلة.

ومع ذلك، تبقى مواصفات ROG Phone 9 FE غير معروفة حتى الآن، مما يدعو للتريث في بناء التوقعات.

من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد إطلاق الهاتف. ورغم أن موعد الإعلان الرسمي لا يزال غير واضح، فإن شركة Asus لديها حدث مقرر في 6 فبراير للكشف عن Zenfone 12 Ultra، وربما يتم الإعلان عن ROG Phone 9 FE في نفس اليوم.

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