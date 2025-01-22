تكنولوجيا: ارتفاع حرارة ساعات Fitbit قد يسبب إصابات وجوجل تقدم تحديثًا وتعويضًا 50 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاني ساعات Fitbit Sense وFitbit Versa 3 من مشكلة خطيرة تتعلق ببطاريات الليثيوم أيون المستخدمة فيها، وهي نفس التقنية المستخدمة في معظم الأجهزة المحمولة الحديثة.

ووفقًا لشركة جوجل، قد تتعرض هذه البطاريات لارتفاع درجات الحرارة في ظروف معينة، مما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى حدوث حروق في المعصم. ومع ذلك، أكدت الشركة أن احتمالية حدوث ارتفاع شديد في درجة الحرارة منخفضة نسبيًا.

لحل هذه المشكلة، أوضحت جوجل أن تحديثًا للبرنامج يمكنه تقليل خطر ارتفاع درجة الحرارة. بدأت الشركة بالفعل في طرح هذا التحديث، لكنه يأتي بتأثير جانبي يتمثل في تقليل سعة البطارية القابلة للاستخدام، مما يؤدي إلى انخفاض عمر البطارية وزيادة الحاجة إلى الشحن المتكرر.

يتطلب هذا التحديث تثبيتًا يدويًا، لكن جوجل أضافت خيارًا تلقائيًا للمستخدمين الذين لم يثبتوا التحديث، حيث ستعيد الساعات إعداداتها إلى المصنع لحذف جميع البيانات الشخصية وتثبيت البرنامج الجديد أثناء الإعداد.

يمكن للمستخدمين التحقق مما إذا كانت أجهزتهم متأثرة من خلال زيارة صفحة مخصصة على موقع Fitbit. وإذا تبين أن الجهاز متأثر، ستقدم جوجل تعويضًا قدره 50 دولارًا أو ما يعادله بالعملة المحلية.

جدير بالذكر أن ساعات Fitbit Sense وFitbit Versa 3 لم تعد متاحة للشراء رسميًا، وما زالت جوجل لم توضح مدى تأثير التحديث الجديد على عمر بطارية هذه الأجهزة بعد التثبيت.

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